Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
- Thái Nguyên: Khu Công Nghiệp Điềm Thụy Thái Nguyên, Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc :
Phiên dịch tiếng Trung kiêm quản lý
• Phiên dịch trong các cuộc họp, giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất và vận hành xưởng cán nhôm.
• Dịch thuật văn bản, tài liệu kỹ thuật từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
• Hỗ trợ quản lý và điều hành nhóm làm việc tại xưởng.
• Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm cả nhân viên sản xuất và kỹ thuật.
• Lập báo cáo công việc hàng ngày.
• Theo dõi và giám sát quy trình sản xuất tại xưởng cán nhôm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, có kinh nghiệm phiên dịch tiếng Trung từ 2-3 năm
• Giao tiếp tiếng Trung tốt
• Dịch văn bản + tài liệu cơ bản
• Biết sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản : Word, Excel, PP
Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI