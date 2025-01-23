Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc :

Phiên dịch tiếng Trung kiêm quản lý

• Phiên dịch trong các cuộc họp, giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất và vận hành xưởng cán nhôm.

• Dịch thuật văn bản, tài liệu kỹ thuật từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

• Hỗ trợ quản lý và điều hành nhóm làm việc tại xưởng.

• Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm cả nhân viên sản xuất và kỹ thuật.

• Lập báo cáo công việc hàng ngày.

• Theo dõi và giám sát quy trình sản xuất tại xưởng cán nhôm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động.