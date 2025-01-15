Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phiên dịch tài liệu được giao
- Hỗ trợ xưởng sản xuất phiên dịch hiện trường
- Sắp xếp tài liệu theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cử nhân trở lên
- Tiếng Trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)
Phúc Lợi:
- Mức lương thỏa thuận
- Được hưởng mọi chế độ theo quy định của nhà nước
- Có cơ hội sang Trung Quốc đào tạo
- Thưởng lương tháng 13
- Phụ cấp thuê nhà từ 800k/tháng trở lên
- Tiếng Trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)
Phúc Lợi:
- Mức lương thỏa thuận
- Được hưởng mọi chế độ theo quy định của nhà nước
- Có cơ hội sang Trung Quốc đào tạo
- Thưởng lương tháng 13
- Phụ cấp thuê nhà từ 800k/tháng trở lên
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI