Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch tài liệu được giao

- Hỗ trợ xưởng sản xuất phiên dịch hiện trường

- Sắp xếp tài liệu theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên

- Tiếng Trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)

Phúc Lợi:

- Mức lương thỏa thuận

- Được hưởng mọi chế độ theo quy định của nhà nước

- Có cơ hội sang Trung Quốc đào tạo

- Thưởng lương tháng 13

- Phụ cấp thuê nhà từ 800k/tháng trở lên

