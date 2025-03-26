Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD

Công ty sản xuất của Nhật tại Hưng Yên cần tuyển gấp vị trí phiên dịch tiếng Nhật ngắn hạn (6 tháng) phụ trách công việc biên phiên dịch như sau:

- Phiên dịch trong phòng sản xuất, phòng cải tiến (dịch các buổi họp trong phòng, dịch tài liệu,…)

- Kiêm nhiệm làm các nghiệp vụ khác trong phòng sản xuất, phòng cải tiến (tổng hợp, phân tích các báo cáo, dữ liệu,…)

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên



**Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận, hấp dẫn

- Có xe đưa đón từ Hưng Yên, Hải Dương hoặc từ Hà Nội đến Công ty ở Hưng Yên

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h/24h đầy đủ theo quy định của Luật lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, không độc hại