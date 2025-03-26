Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Navigos Search
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 500 - 1 USD
Công ty sản xuất của Nhật tại Hưng Yên cần tuyển gấp vị trí phiên dịch tiếng Nhật ngắn hạn (6 tháng) phụ trách công việc biên phiên dịch như sau:
- Phiên dịch trong phòng sản xuất, phòng cải tiến (dịch các buổi họp trong phòng, dịch tài liệu,…)
- Kiêm nhiệm làm các nghiệp vụ khác trong phòng sản xuất, phòng cải tiến (tổng hợp, phân tích các báo cáo, dữ liệu,…)
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên
**Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận, hấp dẫn
- Có xe đưa đón từ Hưng Yên, Hải Dương hoặc từ Hà Nội đến Công ty ở Hưng Yên
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h/24h đầy đủ theo quy định của Luật lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, không độc hại
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Nhật (có chứng chỉ N1, N2)
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo máy tính và tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI