Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Navigos Search

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Navigos Search

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 500 - 1 USD

Công ty sản xuất của Nhật tại Hưng Yên cần tuyển gấp vị trí phiên dịch tiếng Nhật ngắn hạn (6 tháng) phụ trách công việc biên phiên dịch như sau:
- Phiên dịch trong phòng sản xuất, phòng cải tiến (dịch các buổi họp trong phòng, dịch tài liệu,…)
- Kiêm nhiệm làm các nghiệp vụ khác trong phòng sản xuất, phòng cải tiến (tổng hợp, phân tích các báo cáo, dữ liệu,…)
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên

**Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận, hấp dẫn
- Có xe đưa đón từ Hưng Yên, Hải Dương hoặc từ Hà Nội đến Công ty ở Hưng Yên
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h/24h đầy đủ theo quy định của Luật lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, không độc hại

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21 đến 40
- Thành thạo tiếng Nhật (có chứng chỉ N1, N2)
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo máy tính và tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

