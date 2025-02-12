Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Puritech Vietnam Company Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Puritech Vietnam Company Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Puritech Vietnam Company Limited
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Puritech Vietnam Company Limited

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Puritech Vietnam Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thon Vinh Bao, Xa Vinh Khuc, Huyen Van Giang, Tinh Hung Yen, Viet Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên, phiên dịch các tài liệu, báo cáo, cuộc họp cho quản lý.
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác của phòng hoặc theo phân công và yêu cầu từ cấp trên.
- Các công việc hành chính khác theo sự phân công.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
- Tiếng Hàn thành thạo : nói, nghe , đọc, viết (Topik 5 trở lên)
- Ưu tiên người biết thêm tiếng Anh
*** Quyền Lợi:
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến theo sự phát triển cùng Công ty.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13).

Tại Puritech Vietnam Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Puritech Vietnam Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Puritech Vietnam Company Limited

Puritech Vietnam Company Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thon Vinh Bao, Xa Vinh Khuc, Huyen Van Giang, Tinh Hung Yen, Viet nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-nhat-thu-nhap-thuong-luong-tai-hung-yen-job318400
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Puritech Vietnam Company Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Puritech Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD Navigos Search
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Hamaden Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm