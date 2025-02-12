Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Puritech Vietnam Company Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thon Vinh Bao, Xa Vinh Khuc, Huyen Van Giang, Tinh Hung Yen, Viet Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật

- Biên, phiên dịch các tài liệu, báo cáo, cuộc họp cho quản lý.

- Thực hiện các báo cáo, công việc khác của phòng hoặc theo phân công và yêu cầu từ cấp trên.

- Các công việc hành chính khác theo sự phân công.

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

*** Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

- Tiếng Hàn thành thạo : nói, nghe , đọc, viết (Topik 5 trở lên)

- Ưu tiên người biết thêm tiếng Anh

*** Quyền Lợi:

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến theo sự phát triển cùng Công ty.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13).

