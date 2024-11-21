Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Làm việc trực tiếp cùng bộ phận công nghệ để xây dựng, thử nghiệm, vận hành, điều chỉnh

Làm và phát triển các tính năng của sàn TMĐT, nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng được yêu cầu của kinh doanh.

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai vận hành các cụm giải pháp khác nhau về tính năng cho sàn TMĐT.

Lập kế hoạch, phân tích cơ cấu ngân sách và tối ưu hoá ngân sách để đạt hiệu quả về mặt kinh doanh.

Xây dựng, lập kế hoạch và thực thi triển khai các dự phát triển nền tảng TMĐT, nhằm mục đích thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh doanh.

Quản trị dự án và kết nối các bộ phận chức năng cùng thực hiện dự án.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, thương mại điện tử.

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm vị trí vận hành sàn TMĐT / quản trị dự án / làm việc tại các công ty Tech-based, thương mại điện tử.

Có khả năng phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Có hiểu biết và kinh nghiệm về phát triển nền tảng.

Tư duy logic, phản biện, hệ thống hoá tốt các mô hình vận hành.

Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm. Tự nghiên cứu các mô hình TMĐT mới trên thị trường và quốc tế, sáng tạo và thực tế.

Khả năng tự học hỏi, tra cứu và đọc tốt tài liệu tiếng Anh để tự mở rộng kiến thức chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 – 18.000.000vnđ

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Thời gian, địa điểm làm việc:

Buổi sáng: 8h30 – 17h30 (từ Thứ 2 đến thứ Bảy hàng tuần)

Địa điểm làm việc tại: số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

