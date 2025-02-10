Tuyển Business Intelligence Công Ty Monstarlab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công Ty Monstarlab Việt Nam
Mức lương
Đến 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Đến 600 USD
• Tham gia phát triển các dự án web-based hoặc mobile web services
• Báo cáo các công việc thực hiện
• Công việc được giao trực tiếp từ Quản lý dự án và khách hàng.
Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu chung:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
• Yêu cầu kỹ năng tiếng Anh đọc viết thành thạo, biết thêm tiếng Nhật là một lợi thế.
• Có khả năng làm việc teamwork tốt
• Có khả năng chịu áp lực để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có sức ép về deadline
• Có tư duy phân tích bài toán và nắm bắt vấn đề nhanh, có thể chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến dự án.
• Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.
• Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.
• Có tính tỉ mỉ, kiên nhẫn, cầu tiến, khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin tốt.
• Có khả năng tư duy logic tốt, có khả năng tự lên kế hoạch công việc và quản lý thời gian của bản thân.
Tại Công Ty Monstarlab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Monstarlab Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
