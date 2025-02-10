Tuyển Business Intelligence Công Ty Monstarlab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Mức lương Đến 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Đến 600 USD

• Tham gia phát triển các dự án web-based hoặc mobile web services

• Báo cáo các công việc thực hiện

• Công việc được giao trực tiếp từ Quản lý dự án và khách hàng.

Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin

• Yêu cầu kỹ năng tiếng Anh đọc viết thành thạo, biết thêm tiếng Nhật là một lợi thế.

• Có khả năng làm việc teamwork tốt

• Có khả năng chịu áp lực để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có sức ép về deadline

• Có tư duy phân tích bài toán và nắm bắt vấn đề nhanh, có thể chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến dự án.

• Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.

• Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

• Có tính tỉ mỉ, kiên nhẫn, cầu tiến, khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin tốt.

• Có khả năng tư duy logic tốt, có khả năng tự lên kế hoạch công việc và quản lý thời gian của bản thân.

Tại Công Ty Monstarlab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Monstarlab Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin