Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lầu 2, Số 20, Đường N9, KDC Phú Hoà 1, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

+ Đề xuất, lên chi phí vật tư thiết bị theo thiết kế, đúng thông số, yêu cầu kỹ thuật và nhân công, ca máy thực hiện.

+ Đảm bảo tiến trình thực hiện theo hạng mục được giao.

+ Bóc và kiểm soát khối lượng vật tư.

+ Các công việc khác được cung cấp trên giao tiếp trực tiếp.

+ Độ tuổi: 24-35 tuổi.

+ Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng (Thủy lợi, Cấp thoát nước).

+ Có từ ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kỹ thuật về tuyến ống, hạ tầng kỹ thuật là một lợi thế ( ưu tiên có thể đi công tác tỉnh) (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : TỪ 15 TRIỆU or CÓ THỂ THỎA THUẬN LẠI KHI PHỎNG VẤN

- Chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch, nghỉ phép 12 ngày/năm, tháng lương 13, hỗ trợ đau ốm, cưới hỏi, ....)

- Chế độ khen thưởng, ghi nhận kịp thời, cơ hội thăng tiến rộng mở (Thưởng theo lợi nhuận dự án khi hoàn thành tốt công việc)

- Công ty chi trả chi phí ăn, ở khi làm việc tại công trình ( nếu đi công tác)

- Tham gia các hoạt động thể chất và đào tạo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

