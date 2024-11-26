Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 27A Đường Số 22, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng là công ty, xí nghiệp, tòa nhà, chung cư, bệnh viện, trường học… có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ.
Khảo sát, xây dựng và điều chỉnh phương án kinh doanh, báo giá, làm hồ sơ đấu thầu dự án
Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
Chăm sóc khách hàng hiện hữu của công ty
Một số công việc văn phòng khác (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi 24-45 tuổi
Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh giao tiếp
Có kinh nghiệm sale 1 năm trở lên (ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ)
ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ)
Độ tuổi 24-45 tuổi
Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh giao tiếp
Có kinh nghiệm sale 1 năm trở lên (ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ)
ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ)
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: mức lương 12-15 triệu + hoa hồng (15-30 triệu tuỳ theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Tham gia Teambuilding định kỳ mỗi năm
Thưởng Lương theo quy chế công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty và bên ngoài tổ chức
Sáng: 8h00-12h00
Chiều: 13h00-17h00
Ngày nghỉ: Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết (theo quy định nhà nước)
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Tham gia Teambuilding định kỳ mỗi năm
Thưởng Lương theo quy chế công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty và bên ngoài tổ chức
Sáng: 8h00-12h00
Chiều: 13h00-17h00
Ngày nghỉ: Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết (theo quy định nhà nước)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI