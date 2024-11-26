Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27A Đường Số 22, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm khách hàng là công ty, xí nghiệp, tòa nhà, chung cư, bệnh viện, trường học… có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ.

Khảo sát, xây dựng và điều chỉnh phương án kinh doanh, báo giá, làm hồ sơ đấu thầu dự án

Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Chăm sóc khách hàng hiện hữu của công ty

Một số công việc văn phòng khác (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi 24-45 tuổi

Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh giao tiếp

Có kinh nghiệm sale 1 năm trở lên (ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ)

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: mức lương 12-15 triệu + hoa hồng (15-30 triệu tuỳ theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tham gia Teambuilding định kỳ mỗi năm

Thưởng Lương theo quy chế công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty và bên ngoài tổ chức

Sáng: 8h00-12h00

Chiều: 13h00-17h00

Ngày nghỉ: Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết (theo quy định nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Trường Hải

