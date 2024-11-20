Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Quản trị Website: Upload sản phẩm, thông tin doanh nghiệp, Banner, tối ưu website. Đăng bài viết chuẩn SEO theo lịch hàng tuần.

Quản trị Fanpage Facebook: Xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, banner, video đăng bài trên fanpade theo lịch hàng tuần.

Theo dõi, đo lường, đánh giá và tối ưu lượt truy cập, tương tác Website, Fanpage Facebook

Tương tác, tư vấn và chốt sale khách hàng trên website và fanpage FB

Xây dựng và lập ngân sách chạy quảng cáo các kênh để thúc đẩy sale

Theo dõi và báo cáo tuần, tháng về doanh thu, số lượng đơn hàng, traffic, tỷ lệ chi phí Marketing, các bộ tỷ lệ của từng kênh... để liên tục tối ưu chi phí và tối đa doanh thu

Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh.

Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube, Facebook

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.

Độ tuổi: 22 – 28 tuổi

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ đại học: ngành Kinh Doanh, Marketing

Thành thạo tin học văn phòng & Internet

Năng nổ, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Có kinh nghiệm về thiết kế đồ họa là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng, Chủ động và có trách nhiệm với công việc

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu trên các kênh thương mại điện tử

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.000.000 - 10.000.000 VND

Thưởng đạt doanh số kinh doanh, lương tháng 13, thưởng Tết, phụ cấp cơm trưa

Du lịch 1 lần/ năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành

Các chế độ khác theo quy định của doanh nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành

