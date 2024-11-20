Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành
- Hồ Chí Minh:
- 101 Dương Khuê, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Quản trị Website: Upload sản phẩm, thông tin doanh nghiệp, Banner, tối ưu website. Đăng bài viết chuẩn SEO theo lịch hàng tuần.
Quản trị Fanpage Facebook: Xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, banner, video đăng bài trên fanpade theo lịch hàng tuần.
Theo dõi, đo lường, đánh giá và tối ưu lượt truy cập, tương tác Website, Fanpage Facebook
Tương tác, tư vấn và chốt sale khách hàng trên website và fanpage FB
Xây dựng và lập ngân sách chạy quảng cáo các kênh để thúc đẩy sale
Theo dõi và báo cáo tuần, tháng về doanh thu, số lượng đơn hàng, traffic, tỷ lệ chi phí Marketing, các bộ tỷ lệ của từng kênh... để liên tục tối ưu chi phí và tối đa doanh thu
Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh.
Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube, Facebook
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 – 28 tuổi
Tốt nghiệp: Cao đẳng/ đại học: ngành Kinh Doanh, Marketing
Thành thạo tin học văn phòng & Internet
Năng nổ, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm về thiết kế đồ họa là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng, Chủ động và có trách nhiệm với công việc
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu trên các kênh thương mại điện tử
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng đạt doanh số kinh doanh, lương tháng 13, thưởng Tết, phụ cấp cơm trưa
Du lịch 1 lần/ năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành
Các chế độ khác theo quy định của doanh nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Kiên Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
