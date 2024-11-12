Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12/3 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng khi khách hàng liên hệ đến qua các kênh online.
Chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm của công ty, mở rộng doanh số về các sản phẩm, dịch vụ liên quan.
Cập nhật các báo cáo doanh số và một số báo cáo theo yêu cầu công việc.
Phối hợp với bộ phận marketing, xây dựng và theo dõi những chương trình khuyến mãi trên web.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
Chăm chỉ, siêng năng, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi.
Giao tiếp tốt, thái độ hòa nhã, biết xử lý tình huống.
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
Chăm chỉ, siêng năng, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi.
Giao tiếp tốt, thái độ hòa nhã, biết xử lý tình huống.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực
Sẽ được đào tạo thêm khi làm việc tại công ty
Nghỉ lễ các ngày theo luật lao động
Nghỉ phép theo quy định của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...
Sẽ được đào tạo thêm khi làm việc tại công ty
Nghỉ lễ các ngày theo luật lao động
Nghỉ phép theo quy định của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI