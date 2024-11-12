Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12/3 Trương Định, Phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng khi khách hàng liên hệ đến qua các kênh online.

Chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm của công ty, mở rộng doanh số về các sản phẩm, dịch vụ liên quan.

Cập nhật các báo cáo doanh số và một số báo cáo theo yêu cầu công việc.

Phối hợp với bộ phận marketing, xây dựng và theo dõi những chương trình khuyến mãi trên web.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Chăm chỉ, siêng năng, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi.

Giao tiếp tốt, thái độ hòa nhã, biết xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực

Sẽ được đào tạo thêm khi làm việc tại công ty

Nghỉ lễ các ngày theo luật lao động

Nghỉ phép theo quy định của công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin