Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 196 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ về gậy Golf và phụ kiện Golf.

Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng trước và sau khi bán hàng

Thực hiện các công việc phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 18 – 27

Giọng nói dễ nghe. - Biết quản lý thời gian -Có laptop cá nhân.

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm làm Telesale. Có hiểu biết về golf là 1 lợi thế.

Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 7 - 30M (Lương cứng trung bình 7M + thưởng nóng + % doanh số). Cam kết tăng lương lên đến 20M chỉ sau 3,5 tháng làm việc.

Cam kết sự nghiệp, vị trí thăng tiến rõ ràng đi cùng với mục tiêu cá nhân của ứng viên.

Nguồn data có sẵn từ phòng Marketing đẩy xuống, không cần phải tìm kiếm khách hàng.

Được tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp, doanh nhân, chính trị gia, CEO của các doanh nghiệp lớn.

Tham gia Teambulding, du lịch hàng năm

Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sau khi đã nhận vào chính thức.

Được đào tạo các sản phẩm, dịch vụ về gậy Golf và phụ kiện Golf.

Được đào tạo bài bản về cách Sales bán hàng, cầm tay chỉ việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM

