Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng MB và nhập các thông tin cuộc gọi vào phần mềm lưu trữ.

- Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ của Ngân hàng tới khách hàng.

- Tiếp nhận thông tin thắc mắc của khách hàng và chuyển các đơn vị liên quan hỗ trợ.

- Không áp doanh số, không yêu cầu kinh nghiệm.

- Thời gian làm việc (Nghỉ 01 ngày/tuần):

+ Ca 1: 07h00 - 16h00

+ Ca 2: 08h00 - 17h30

+ Ca 3: 13h00 - 22h00

+ Ca đêm: 22h00 - 07h00 (1-2 ca/tháng)

- Nơi làm việc: Trụ sở chính Ngân Hàng MB - 21 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi từ 20 - 35

- Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành.

- Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + KPI + Thưởng năng suất

- Thu nhập trung bình 9 - 15 triệu/tháng (Lương cứng: 6.500.000 - 6.850.000 vnd/tháng)

9 - 15

- Thưởng KPI và thưởng năng suất lên tới 1.500.000 đ/tháng

- Làm thêm, tăng ca tính 150% - 200% - 400% lương

- Thời gian đào tạo (khoảng 2 tuần) được hỗ trợ 700k

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

