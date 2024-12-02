Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Toà nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - 23 - 25 đường số 1, KDC Kim sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ tư vấn, thuyết phục Khách hàng sử dụng Giải pháp lắp đặt điện mới thông qua nhiều hình thức. Đặc biệt chịu trách nhiệm chính trong việc gọi điện và gặp mặt Đối tác và Khách hàng.

- Phụ trách quản lý bán hàng và tiếp thị bằng cách theo dõi, điều tra và báo cáo thông tin kinh doanh, giải quyết vấn đề với Khách hàng và Đối tác.

- Cung cấp thông tin về công ty và giải pháp của công ty. Chọn lọc thông tin hợp lý, chuyển giao thông tin và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng và Đối tác.

- Tư vấn và Đề suất Giải pháp phù hợp với công năng sử dụng trong nhà và yêu cầu sử dụng khác của Khách hàng.

- Báo giá với Khách hàng; theo dõi và chăm sóc Khách hàng, theo dõi Hợp đồng.

- Soạn thảo Hợp đồng và thuyết phục Khách hàng ký kết Hợp đồng.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với Đối tác.

- Phối hợp với Bộ phận Sau bán hàng chăm sóc Khách hàng sau bán hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: nam, nữ

- Độ tuổi: 23 - 40

- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên đã tham gia công tác tại Cơ quan báo chí, Công ty truyền thông

- Có khả năng hoạt động nhóm và độc lập.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt (và các ngôn ngữ khác - nếu có).

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và theo chính sách của Tập đoàn.

Quyền lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

