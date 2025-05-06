Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Chuẩn bị tài liệu, slide, các công cụ hỗ trợ.
Quản lý hậu cần (địa điểm, thiết bị, tài liệu) cho các buổi đào tạo.
Theo dõi, ghi chép kết quả các chương trình đào tạo.
Trao đổi giải đáp khách hàng.
Nghiên cứu tài liệu, quy định pháp luật trong nước và quốc tế.
Thiết kế bài giảng, bài kiểm tra và các hoạt động khác.
Phối hợp tổ chức đào tạo với các phòng ban khác.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu phù hợp của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, cẩn thận và có tính cầu tiến
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Tinh thần trách nhiệm, chủ động và ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận
Thưởng, phụ cấp, làm thêm giờ và các chế độ phúc lợi khác: Thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật, chính sách nội bộ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty từng thời kỳ
Lĩnh vực tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt
Được hướng dẫn, trao đổi với các chuyên gia đầu ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

