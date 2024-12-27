Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
- Hà Nội:
- Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Làm việc với các doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và tư vấn giải pháp phù hợp với sản phẩm CLS.
Thực hiện các buổi trình bày, demo sản phẩm trực tiếp hoặc trực tuyến và lên kế hoạch đào tạo chi tiết để hướng dẫn khách hàng sử dụng CLS một cách hiệu quả.
Đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn đầu sử dụng, hỗ trợ họ giải quyết các vướng mắc.
Thực hiện các công việc khác theo nhu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt
Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch.
Thưởng Lễ Tết, 8/3, 20/10,...Lương tháng 13, Thưởng nhân viên xuất sắc Quý và Năm.
Review lương tối thiểu 2 lần/năm.
Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công phí.
Được đào tham gia các khóa đào tạo.
Có cơ hội được vi vu công tác
Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, chăm sóc sức khỏe,...
Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
