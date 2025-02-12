Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, ngõ 575, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia các dự án setup cửa hàng Laboong ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Thực hiện đào tạo kiến thức và kỹ năng pha chế cho nhân viên mới

Soạn tài liệu đào tạo phù hợp cho việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn thực thi công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Có kiến thức tổng quát về các nhóm đồ uống đặc biệt là trà, cà phê.

Có thể đứng lớp giảng dạy

Có kinh nghiệm setup quán

Có thể đi công tác thường xuyên do sự chỉ đạo của trưởng bộ phận

Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Đi du lịch, nghỉ mát theo tình hình kinh doanh của công ty.

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo, thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM

