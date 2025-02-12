Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, ngõ 575, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia các dự án setup cửa hàng Laboong ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
Thực hiện đào tạo kiến thức và kỹ năng pha chế cho nhân viên mới
Soạn tài liệu đào tạo phù hợp cho việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn thực thi công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Có kiến thức tổng quát về các nhóm đồ uống đặc biệt là trà, cà phê.
Có thể đứng lớp giảng dạy
Có kinh nghiệm setup quán
Có thể đi công tác thường xuyên do sự chỉ đạo của trưởng bộ phận
Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Đi du lịch, nghỉ mát theo tình hình kinh doanh của công ty.
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo, thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 số 168 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

