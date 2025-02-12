Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 17, ngõ 575, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia các dự án setup cửa hàng Laboong ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
Thực hiện đào tạo kiến thức và kỹ năng pha chế cho nhân viên mới
Soạn tài liệu đào tạo phù hợp cho việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn thực thi công việc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Có kiến thức tổng quát về các nhóm đồ uống đặc biệt là trà, cà phê.
Có thể đứng lớp giảng dạy
Có kinh nghiệm setup quán
Có thể đi công tác thường xuyên do sự chỉ đạo của trưởng bộ phận
Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Đi du lịch, nghỉ mát theo tình hình kinh doanh của công ty.
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo, thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
