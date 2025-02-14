Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Chịu trách nhiệm đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng tại Hệ thống Trung tâm Trang sức Tập đoàn:

+ Khảo sát nhu cầu đào tạo;

+ Lập kế hoạch đào tạo;

+ Xây dựng nội dung tài liệu đào tạo (slide/video);

+ Triển khai đào tạo tại hệ thống TTTS Tập đoàn;

- Chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu dịch vụ bán hàng tại hệ thống Trung tâm Trang sức Tập đoàn:

+ Tìm hiểu/đánh giá/phân tích phương thức bán hàng, chất lượng dịch vụ của các Đơn vị bên ngoài/ Đối thủ cạnh tranh để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bán hàng tại TTTS Tập đoàn;

+ Thực hiện các chương trình đào tạo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bán hàng;

+ Đánh giá chất lượng dịch vụ bán hàng và đưa ra các phương án cải thiện chất lượng dịch vụ hiệu quả;

- Đề xuất các phương án nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng tại hệ thống TTTS Tập đoàn;

- Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng Tư vấn viên tại các TTTS

- Tổ chức các chương trình thi đua thúc đẩy kinh doanh bán cho hệ thống

- Báo cáo kết quả triển khai đào tạo hệ thống Trung tâm Trang sức Tập đoàn;

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Giám đốc/ Trưởng phòng Đào tạo

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học, có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương;

- Kỹ năng giao tiếp/thuyết trình/thuyết giảng tốt, giọng nói hay, truyền cảm;

- Có khả năng hoạt náo và tổ chức sự kiện;

- Khả năng viết và biên soạn tài liệu;

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong khối dịch vụ/bán lẻ theo chuỗi;

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/Mức lương:

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;

Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.

2/Thưởng:

2/Thưởng

Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;

Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

3/Chế độ đãi ngộ khác:

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin