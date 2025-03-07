Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Tp. Huế, Thành phố Huế, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết lập các cài đặt ứng dụng ở mức độ người dùng và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng/ người sử dụng về các sản phẩm được phân công phụ trách, bao gồm: thiết bị, phần mềm, hóa chất, test nhanh
- Hướng dẫn sử dụng máy mới
- Triển khai các xét nghiệm và/hoặc dòng hóa chất do công ty cung cấp, mới triển khai hoặc chuyển đổi, bổ sung theo nhu cầu của khách hàng
- Áp dụng các khuyến cáo và hướng dẫn chuẩn của hãng về cài đặt ứng dụng
- Thực hiện hiệu chuẩn và chạy QC đối với 1 số hóa chất đi kèm theo máy mới triển khai để đảm bảo máy đã hoạt động tốt và đạt chất lượng
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu hỗ trợ cho khách hàng: Dựa vào nguồn tài liệu chính hãng (tiếng anh hoặc đã chuyển dịch sang tiếng việt tùy theo loại tài liệu và tùy thuộc nhu cầu cảu khách hàng) và nguồn tài liệu do nhón tổng hợp và biên soạn
- Khắc phục các sự cố liên quan đến cài đặt, vận hành, và ứng dụng các sản phẩm được phân công, phụ trách
- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan tới sản phẩm được phân công phụ trách, giúp khách hàng hài lòng về chất lượng của các sản phẩm do Công ty cung cấp và dịch vụ hỗ trợ của Công ty
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Quản lý phân công nhằm hỗ trợ cho công việc chung của nhóm và sự phát triển của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)

Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mitalab 76 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

