Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần True Moto Care Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần True Moto Care Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Bình chánh, Củ chi, Hóc môn, Bình tân, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing cụ thể như: xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, các chương trình khuyến mãi theo định hướng của công ty
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi chiến lược quảng cáo trên các kênh Online như: Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Google, LinkedIn,...
Triển khai các chiến dịch về sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Social Media, Mobile Marketing, Online Advertising, Email Marketing, SMS Marketing, Affiliate Marketing,...).
Nắm rõ các quy định kỹ thuật của từng kênh Digital để tối ưu hóa hình ảnh, nội dung và chất lượng quảng cáo.
Chịu trách nhiệm quản lý chính và phối hợp triển khai cùng các bộ phận trong việc phát triển các trải nghiệm khách hàng vượt trội.
Thiết lập và duy trì quan hệ với với các đối tác, cơ quan truyền thông, agencies, freelancers có liên quan phục vụ cho hoạt động marketing của Công ty.
Chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm nắm bắt và cập nhật thường xuyên các xu hướng mới trong ngành, đối thủ, khách hàng, kênh phân phối ... để có những đề xuất Marketing hiệu quả hơn.
Triển khai các hoạt động Đo lường, phân tích và Báo cáo hiệu quả hoạt động Marketing theo từng chiến dịch hoặc theo báo cáo ngày, tháng, quý, năm...
Quản lý và sử dụng tối ưu ngân sách Marketing được giao.
Thực hiện các yêu cầu khác do quản lý trực tiếp & Ban lãnh đạo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế, ngoại thương ...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về Brand Marketing, Digital Performance Marketing, Content Marketing, Direct Marketing...
Có kỹ năng làm việc độc lập, tinh thần teamwork tốt.
Có kỹ năng lập kế hoạch, sáng tạo content đa kênh phù hợp với chiến lược định vị thương hiệu.
Có gu thẩm mỹ hiện đại và khả năng sáng tạo.
Biết sử dụng thuần thục các công cụ trong Digital Marketing ( FB, Google, Youtube, Tiktok, Zalo, SEO, ...)
Biết phân tích, đánh giá số liệu, tối ưu hóa hiệu quả chạy Ad.
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video.
Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý và phát triển trải nghiệm Khách hàng là một lợi thế.
Có tư duy chiến lược, tư duy phân tích
Có kỹ năng tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trong môi trường với áp lực cao.
Tại Công ty Cổ phần True Moto Care Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, nhiều thử thách;
Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm, phép thâm niên cho nhân viên làm việc từ 05 năm tại công ty;
Cơ hội phát triển: lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, làm việc với đội ngũ tài năng, tiếp cận các công nghệ mới nhất và thử thách với các dự án mới;
Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Team Building, Sinh nhật công ty, Tiệc cuối năm...;
Được đánh giá, xét tăng lương theo định kỳ;
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi theo quy định của bộ Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần True Moto Care Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
