Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Km6, Quốc lộ 379, xã Tân Tiến (cách Ecopark 5km), Văn Giang

Mô Tả Công Việc

1. Tham gia xây dựng hệ thống quản trị nhân sự của công ty

2. Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự

3. Công tác thực hiện, quản lý công, lương CBNV

4. Công tác quản lý, đào tạo nhân sự

5. Phụ trách công tác chế độ, chính sách

6. Công tác Báo cáo

7. Công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên trong và ngoài nước: ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế nguồn nhân lực, QTKD, Luật hoặc các ngành khác có liên quan;

Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 1 năm trở lên.

Có kỹ năng đàm phán lương, tìm CV trên cả kênh miễn phí và phí.

Chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 13-15tr tùy theo năng lực;

Lương tháng 13;

Chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, lễ, tết, nghỉ mát...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM

