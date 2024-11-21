Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SQ1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Chăm sóc khách hàng

Công việc chủ yếu hỗ trợ khách hàng (Hàn Quốc) thông qua kênh telegram, hỗ trợ truyền đạt thông tin giữa khách Hàn Quốc với developer team, quản lý và vận hành thông tin trên website công ty

Thời gian làm việc: Toàn thời gian, linh hoạt xoay ca với các bạn trong nhóm (đảm bảo 40h/ tuần), trực đêm 1-2 ca/ tuần

Địa điểm làm việc: Linh hoạt tại nhà. Không yêu cầu làm việc tại văn phòng cho đến khi có thông báo.

Phương tiện làm việc: Máy tính xách tay (laptop) của cá nhân tự trang bị.

Làm tốt sẽ được thăng tiến lên vị trí QA hoặc các vị trí cấp cao hơn.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Hàn lưu loát (đọc-viết tốt, tương đương topik 4 trở lên), tiếng Anh đọc hiểu tốt.

Yêu thích lĩnh vực CNTN là một lợi thế.

Luôn có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SQ1 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực.

Tham gia tất cả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

Và các chế độ khác qui định bởi công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SQ1

