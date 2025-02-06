Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 USD

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) được thành lập từ năm 2008 theo giấy phép thành lập số 28/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 01 năm 2008.

VFC là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý quỹ và dịch vụ danh mục đầu tư theo yêu cầu cụ thể cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư riêng biệt.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi mang lại cho khách hàng những cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường, được chọn lọc kỹ lưỡng thông qua quá trình phân tích chuyên sâu. VFC đã và đang quản lý tài sản hiệu quả cho nhiều cá nhân và tổ chức lớn trong và ngoài nước.

Mô tả công việc

- Phân tích công ty và các cơ hội thị trường.

- Theo dõi các khoản đầu tư

- Tìm kiếm, đề xuất phương án, giải pháp đầu tư có hiệu quả trình lãnh đạo

- Xây dựng các sản phẩm đầu tư

- Tìm kiếm, thẩm định và đề xuất các cơ hội đầu tư phù hợp với tiêu chí đầu tư của các quỹ/danh mục do VFC quản lý

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và thực hiện các báo cáo đánh giá, phân tích về ngành theo yêu cầu.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư