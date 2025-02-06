Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 USD

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 USD

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Mức lương
25 - 40 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 – Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 25 - 40 USD

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) được thành lập từ năm 2008 theo giấy phép thành lập số 28/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 01 năm 2008.
VFC là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý quỹ và dịch vụ danh mục đầu tư theo yêu cầu cụ thể cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư riêng biệt.
Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi mang lại cho khách hàng những cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường, được chọn lọc kỹ lưỡng thông qua quá trình phân tích chuyên sâu. VFC đã và đang quản lý tài sản hiệu quả cho nhiều cá nhân và tổ chức lớn trong và ngoài nước.
Mô tả công việc
- Phân tích công ty và các cơ hội thị trường.
- Theo dõi các khoản đầu tư
- Tìm kiếm, đề xuất phương án, giải pháp đầu tư có hiệu quả trình lãnh đạo
- Xây dựng các sản phẩm đầu tư
- Tìm kiếm, thẩm định và đề xuất các cơ hội đầu tư phù hợp với tiêu chí đầu tư của các quỹ/danh mục do VFC quản lý
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và thực hiện các báo cáo đánh giá, phân tích về ngành theo yêu cầu.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư

Với Mức Lương 25 - 40 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI TOWER, Đường Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-ca-nhan-thu-nhap-25tr-40tr-thang-tai-ha-noi-job305922
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương
550 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VIB làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 3,000 USD VIB
800 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD GSM
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,200 USD GSM
900 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIM GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 USD Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát
25 - 40 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 950 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 28 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bảo hiểm VietinBank (VBI)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 550 - 1,000 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
550 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm