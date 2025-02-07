Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website:https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/447/giam-doc-phat-trien-khach-hang-cao-cap-pb-hunter-cap-1.html

Vị trí tuyển dụng: Giám đốc Phát triển khách hàng cao cấp (PB Hunter) cấp 1

Số lượng: 01

Nơi làm việc: KHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺ

Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025 - 15/02/2025

Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự Ban/Trung tâm Trụ sở chính đợt 6

BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội. BIDV luôn giữ vững danh hiệu là Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam trong 8 năm gần đây (2015 dến năm 2019, 2021 đến năm 2022); Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 5 năm liền (2016 đến năm 2020). Bằng việc Ký kết với gia tộc giàu có nhất thế giới RothsChild, thể hiện sự quyết tâm của BIDV trong việc tiên phong đón đầu xu thế cung cấp dịch vụ Private Banking (Khách hàng cá nhân cao cấp), Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý tài sản và các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt đối với khách hàng cá nhân giàu có, nâng tầm năng lực dịch vụ PBC đạt chuẩn quốc tế, thay đổi mạnh mẽ dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Giám đốc Phát triển khách hàng cao cấp cấp 1. Ở vị trí này, bạn sẽ đóng vai trò Xây dựng và thực thi kế hoạch phát triển khách hàng Private mới cho