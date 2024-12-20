Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

LPBank chi nhánh Tây Ninh tuyển dụng 05 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp.

Mô tả công việc:

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân.

Thiết lập, phát triển quan hệ KHDN: Chủ động tìm kiếm khách hàng; Tư vấn, truyền thông, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng; Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin khách hàng,...

Thực hiện công tác kinh doanh đối với KHDN: Thực hiện các hoạt động bán hàng như gọi điện, đặt lịch hẹn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Thực hiện đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với các KHDN về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn....); Bán chéo sản phẩm, dịch vụ...

Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHDN trên địa bàn Chi nhánh.

Thực hiện các công việc khác.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán...).

Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ KHDN, cấp tín dụng/thẩm định.

Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; Hiểu biết về sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng; Kiến thức nền tảng về kinh tế (vi mô, vĩ mô); Kiến thức chung về hoạt động của NHTM; Kiến thức về xã hội - thị trường.

Kỹ năng: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư; Định giá, thẩm định khách hàng; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán, quản lý và chăm sóc Khách hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3/ Đào tạo

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý

- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

