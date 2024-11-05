Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 7, Tòa nhà Mộc Gia Phường 2,Hồ Chí Minh

Quản lý chất lượng

Chuyên viên QA

Tham mưu và thiết lập và quản lý AOP tại Công ty

Tham mưu, đề xuất thiết lập & triển khai kế hoạch xây dựng hoàn thiện, quản lý các SOP tại Công ty phù hợp với mô hình tổ chức và chuỗi giá trị hoạt động

Phối hợp với các trưởng bộ phận để đảm bảo các SOP phù hợp với mục tiêu của tổ chức và các yêu cầu pháp lý

Theo dõi và phân tích tính hiệu quả của SOP và đề xuất cải tiến để phản ánh những thay đổi trong quy trình, công nghệ và quy định

Đào tạo tuân thủ

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo để đảm bảo tất cả nhân sự đều thực hiện và tuân thủ các SOP

Đảm bảo tuân thủ các SOP thông qua kiểm tra và thanh tra thường xuyên

Đảm bảo việc theo dõi chất lượng được thực hiện nhằm cải thiện hiệu suất chất lượng tổng thể của nội bộ dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng

Chuyên viên QC

Xây dựng bộ thang điểm chất lượng đánh giá nhân viên kinh doanh;

Tham gia vào công tác kiểm soát chất lượng bên ngoài thị trường và nội bộ;

Tham gia vào quá trình kiểm soát các hoạt động, chương trình khuyến mãi, hỗ trợ doanh số tại các kênh bán hàng;

Thực hiện kiểm tra việc vận hành các quy định, quy trình liên quan đến kế hoạch định kỳ;

Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro khi phát hiện ra các sai phạm để có những đề xuất kiểm soát phù hợp, giải pháp phòng ngừa trong công tác kiểm soát chất lượng;

Đề xuất trưởng nhóm các biện pháp, giải pháp phòng ngừa trong công tác kiểm soát chất lượng.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất2năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Quản lý chất lượng và Quản lý rủi ro. Đã có khung template sẵn đối với việc xây dựng các thang điểm đánh giá chất lượng TQM.

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: quản lý chất lượng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Hiểu biết về quản lý quy trình, kiểm soát nội bộ, TQM và quản lý rủi ro.

Có kinh nghiệm tạo tài liệu và báo cáo quy trình

Chứng chỉ về quản lý quy trình, quản lý chất lượng hoặc quản lý rủi ro (ưu tiên).

Được Hưởng

Mức lương: (có thể thỏa thuận theo năng lực).

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 (8h00 – 17h30) đến sáng thứ 7 (8h00 – 12h00)

Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.

Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ tết.

Được tham gia các khóa học, đào tạo nâng cao năng lực.

Môi trường sáng tạo, năng động, đầy nhiệt huyết.

