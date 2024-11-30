Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 05 Đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Rà soát, duyệt các đề nghị thanh toán đám bảo hợp lý hợp lệ, đảm bảo các khoản chi đúng quy định
- Hạch toán chi phí đầy đủ, đúng kỳ
- Thực hiện các công việc rà soát khác để khóa sổ kế toán đúng kỳ - Quản lý, lưu trữ chứng từ hiệu quả, khoa học.
- Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán của Chi nhánh mình phụ trách.
- Thực hiện và kiểm soát công việc phát sinh trong bộ phận kế toán chi nhánh đảm bảo tuân thủ theo quy định và cung cấp số liệu kịp thời cho BGĐ.
- Kiểm soát và thu hồi công nợ để không có nợ quá hạn (nợ nhân viên, khách hàng)
- Thực hiện các báo cáo theo quy định và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty, Chi Nhánh

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán
- Đã có kinh nghiệm 2 năm
- Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt
- Quản lý, đối soát số liệu tốt
- Thành thạo excel, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc
Đóng bảo hiểm và được đảm bảo các chế độ Phúc lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

