Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 05 Đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc

- Rà soát, duyệt các đề nghị thanh toán đám bảo hợp lý hợp lệ, đảm bảo các khoản chi đúng quy định

- Hạch toán chi phí đầy đủ, đúng kỳ

- Thực hiện các công việc rà soát khác để khóa sổ kế toán đúng kỳ - Quản lý, lưu trữ chứng từ hiệu quả, khoa học.

- Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán của Chi nhánh mình phụ trách.

- Thực hiện và kiểm soát công việc phát sinh trong bộ phận kế toán chi nhánh đảm bảo tuân thủ theo quy định và cung cấp số liệu kịp thời cho BGĐ.

- Kiểm soát và thu hồi công nợ để không có nợ quá hạn (nợ nhân viên, khách hàng)

- Thực hiện các báo cáo theo quy định và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty, Chi Nhánh

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán

- Đã có kinh nghiệm 2 năm

- Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt

- Quản lý, đối soát số liệu tốt

- Thành thạo excel, phần mềm kế toán

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc

Đóng bảo hiểm và được đảm bảo các chế độ Phúc lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

