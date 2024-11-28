Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa:
- Thanh Hoá
- Nghệ An
- Bắc Giang ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
+ Phụ trách công tác về TẠO NGUỒN tuyển dụng (Lao động phổ thông là chính)
+ Viết bài chuẩn SEO đăng lên website +fanpage
+ Phân tích đánh giá hiệu quả của nguồn tuyển dụng.
+ Liên hệ, trao đổi công việc cùng với Người Lao Động
+ Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến tạo nguồn được phân công bởi quản lý
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
- Yêu thích nhân sự và mong muốn gắn bó lâu dài
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 6 triệu - 9 triệu/tháng (có lương đảm bảo và KPIs)
- Được trải nghiệm các nghiệp vụ nhân sự tại một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực E-logistics tại Việt Nam
- Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng làm việc
- Môi trường năng động, làm thật, kinh nghiệm thật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
