Tuyển Kỹ sư tự động hoá SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Căn PG1 - 04, shophouse Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nắm bắt các giải pháp của công ty

Xử lý và khắc phục sự cố của hệ thống

Thực hiện bảo trì hệ thống định kỳ theo kế hoạch của công ty

Tham gia phân tích, đánh giá, review hệ thống, đề xuất cải tiến sản phẩm và quy trình.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện tử, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện/điện tử công nghiệp.

Nắm vững các nguyên lý và kỹ thuật điện/điện tử.

Hiểu về PLC, thành thạo HMI

Có kinh nghiệm làm việc với Robot Arm là một lợi thế

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, đa quốc gia

Cơ hội được học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.