Tuyển Kỹ sư tự động hoá SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Căn PG1
- 04, shophouse Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm hiểu, nắm bắt các giải pháp của công ty
Xử lý và khắc phục sự cố của hệ thống
Thực hiện bảo trì hệ thống định kỳ theo kế hoạch của công ty
Tham gia phân tích, đánh giá, review hệ thống, đề xuất cải tiến sản phẩm và quy trình.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện tử, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện/điện tử công nghiệp.
Nắm vững các nguyên lý và kỹ thuật điện/điện tử.
Hiểu về PLC, thành thạo HMI
Có kinh nghiệm làm việc với Robot Arm là một lợi thế
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương phù hợp với năng lực
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, đa quốc gia
Cơ hội được học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
