Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 33 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thiên Nam, 111 - 121 Ngô Gia Tự, P.2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn

Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm

Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng

Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 22.

Yêu cầu: Tinh thần nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật, ham học hỏi và quyết tâm phát triển.

Đam mê kinh doanh, kiếm tiền: Ưu tiên ứng viên có nền tảng hoặc kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bất động sản, Bảo hiểm, Ngân hàng, Ô tô, Chăm sóc khách hàng, v.v.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng truyền đạt, tư vấn và thuyết phục tốt, sẵn sàng mở rộng mạng lưới mối quan hệ.

Không yêu cầu kinh nghiệm: Được đào tạo bài bản từ đầu.

Lợi thế: Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc bất động sản.

Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4

HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h

Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần

Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...

Hỗ trợ dẫn khách từ lúc có khách đến lúc chốt hợp đồng

Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,.....

Được cấp quyền truy cập phần mềm 140.000 sản phẩm BĐS nhà phố.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

