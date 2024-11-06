Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

Sales Bất động sản/Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
33 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thiên Nam, 111

- 121 Ngô Gia Tự, P.2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 22.
Độ tuổi:
Yêu cầu: Tinh thần nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật, ham học hỏi và quyết tâm phát triển.
Yêu cầu:
Đam mê kinh doanh, kiếm tiền: Ưu tiên ứng viên có nền tảng hoặc kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bất động sản, Bảo hiểm, Ngân hàng, Ô tô, Chăm sóc khách hàng, v.v.
Đam mê kinh doanh, kiếm tiền:
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng truyền đạt, tư vấn và thuyết phục tốt, sẵn sàng mở rộng mạng lưới mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp:
Không yêu cầu kinh nghiệm: Được đào tạo bài bản từ đầu.
Không yêu cầu kinh nghiệm:
Lợi thế: Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc bất động sản.
Lợi thế:

Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Hỗ trợ dẫn khách từ lúc có khách đến lúc chốt hợp đồng
Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,.....
Được cấp quyền truy cập phần mềm 140.000 sản phẩm BĐS nhà phố.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 111 Ngô Gia Tự, P2, Q10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

