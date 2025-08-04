Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 32, KĐT Lakeview City, Đường Song Hành, P. An Phú, Q.2, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Lương Thỏa Thuận theo năng lực
Hỗ trợ cơm trưa + Phụ cấp gửi xe;
Thưởng khác: Thưởng theo kế hoạch kinh doanh Quý/năm, 13, 14+;
Ký HĐLD, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, du lịch hàng năm, Khám sức khỏe, May đồng phục, 12 ngày phép/năm, Nghỉ lễ;
