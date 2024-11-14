Tuyển Quản lý vận hành bất động sản Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307C Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý vận hành bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức triển khai kế hoạch thu mua cây xanh/cây cảnh và các vật tư xây dựng đã được phê duyệt.

Thực hiện tìm nguồn cung ứng, khảo sát giá, tiến hành đàm phán giá với các nhà cung cấp.

Tham gia tổ chức đấu thầu, chào giá cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Lập đơn đặt hàng khi đã được Giám đốc đồng ý về chất lượng và giá cả.

Theo dõi quá trình mua bán cây cảnh, vật tư xây dựng - trực tiếp nhận các loại cây xanh/cây cảnh, vật tư xây dựng từ Nhà cung cấp và giám sát chất lượng các mặt hàng nhận được.

Thống kê số liệu, báo cáo đánh giá về chất lượng các nhà cung cấp định kỳ, báo cáo và kiểm soát chi phí mua hàng trong phạm vi ngân sách đã duyệt theo từng tháng, quý, năm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành Nông Lâm nghiệp, Kinh tế, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có hiểu biết về cây cảnh, đá, vật liệu xây dựng là lợi thế.

Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel để quản lý dữ liệu và lập báo cáo

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt

Có kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng và nội thất là một lợi thế

Có thể đi công tác tỉnh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại Công ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo về quy trình mua hàng, kiến thức vật liệu

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.