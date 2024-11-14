Tuyển Quản lý vận hành bất động sản Công ty TNHH HTE Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý vận hành bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc cây xanh ở các khu vực được chỉ định;

Trực tiếp giám sát, hướng dẫn nhân viên trồng, chăm sóc cây xanh theo đúng tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng;

Kiểm tra, lên danh sách và thay thế những cây không đạt chất lượng;

Thực hiện nghiệm thu công việc nội bộ với khách hàng và các đơn vị liên quan;

Kiểm soát dự trữ tồn kho các loại thiết bị, vật tư tiêu hao, đảm bảo sử dụng đúng, đủ và tiết kiệm;

Phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm việc với khách hàng;

Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành cảnh quan, lâm nghiệp, nông nghiệp;

Kinh nghiệm về chăm sóc cây xanh 1 - 2 năm;

Đam mê lĩnh vực cây xanh, cảnh quan;

Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng thi công cảnh quan công trình;

Có khả năng quản lý, điều hành, lập kế hoạch và triển khai công việc cho nhân viên;

Có thể di chuyển các dự án trong nội thành HCM.

Tại Công ty TNHH HTE Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 9 triệu/tháng;

Tham gia đầy đủ các chế độ lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và hưởng các chế độ phúc lợi, các chế độ đãi ngộ khác của Công ty;

Được tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTE Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin