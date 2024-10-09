Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động, chương trình tuyển dụng mỗi khi công ty phát sinh nhu cầu về mặt nhân sự. Thực hiện các kỹ năng chuyên môn để tìm nguồn ứng viên, từ đó sàng lọc và phỏng vấn hiệu quả. Đánh giá nhu cầu đào tạo và điều phối các hoạt động phát triển nhân sự về kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Củng cố văn hóa doanh nghiệp thông qua các buổi đào tạo, gắn kết,... Soạn thảo/cập nhật hồ sơ Người lao động liên quan đến tuyển dụng mới, điều động, bổ nhiệm, chấm dứt Hợp đồng lao động. Thực hiện công tác bảo hiểm cho NLĐ theo đúng quy định của pháp luật và công ty. Thực hiện các thủ tục đánh giá hiệu suất làm việc, ví dụ như đánh giá nhân viên hàng tháng, hàng năm. Xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi nhân sự của công ty đảm bảo tính công bằng; đảm bảo nhân viên hiểu và tuân thủ các chính sách công ty ban hành. Đầu mối hỗ trợ nhân viên trong các vấn đề liên quan đến luật lao động; giải quyết khiếu nại của nhân viên. Xem xét phần mềm công nghệ quản lý nhân sự, đề xuất những sáng kiến hiệu quả hơn. Thiết lập và theo dõi do lường tỷ lệ giữ chân nhân viên và tỷ lệ thay thế. Xây dựng nội quy, quy chế, quy định liên quan đến Người lao động. Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định, quy chế công ty của Người lao động. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu/ Độ tuổi : từ 25 tuổi trở lên. Kỹ năng : Có kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt, có tư duy phân tích, đàm phán, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng tương tác liên cá nhân. Chủ động, nhiệt huyết có tinh thần trách nhiệm cao. Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự. Sử dụng thành thạo tin học. Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm quản trị nhân sự. Ngoại ngữ : Tiếng Anh là một lợi thế. Kinh nghiệm làm việc: có kinh nghiệm làm việc về công tác nhân sự và tuyển dụng từ 3 năm trở lên. Hiểu biết, nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và người lao động.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ tiền lương và thu nhập tùy theo năng lực, kinh nghiệm trên cơ sở quy chế quy định của Công ty. Tối thiểu 12 triệu/đồng tháng. Có chế độ Ăn trưa tại Văn phòng. Các chế độ đãi ngộ khác như chế độ đãi ngộ vào các dịp Lễ tết Tết truyền thống,Dương lịch 8/3, 30/4, 2/9. ngày thành lập Công ty ... Du lịch - nghỉ mát trong nước hoặc nước ngoài; Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo đúng Luật Lao Động, Luật Doanh Nghiệp, Luật BHXH của Nhà Nước hiện hành. Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp, được tạo mọi điều kiện phát huy hết khả năng, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. Đề cao tính trách nhiệm, chủ động và kết quả công việc. Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7. Nơi làm việc : Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà VP 24T1, Số 1 NGuyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

