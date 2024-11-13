Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các yêu cầu lên phương án phân tích và đề xuất giải pháp

Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi cải tiến hệ thống

Lập tài liệu phân tích Mô tả chức năng nghiệp vụ (FS) để phối hợp với lập trình xử lý các yêu cầu thay đổi

Đào tạo người sử dụng

Nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của BLĐ/CBQL.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên, Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán, quản trị sản xuất... hoặc tương đương.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên .

Ưu tiên có kinh nghiệm phần mềm CRM và các phần mềm kinh doanh.

Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin: Am hiểu về phần mềm ERP, Am hiểu các phần mềm kỹ thuật như Figma, Mockup...

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kỹ năng phân tích dữ liệu

Kỹ năng giao tiếp

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của Tập đoàn

Mức thu nhập: Lương cạnh tranh + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ tết...

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty

Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Chế độ phúc lợi, công đoàn theo quy định của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.