Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận các yêu cầu lên phương án phân tích và đề xuất giải pháp
Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi cải tiến hệ thống
Lập tài liệu phân tích Mô tả chức năng nghiệp vụ (FS) để phối hợp với lập trình xử lý các yêu cầu thay đổi
Đào tạo người sử dụng
Nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của BLĐ/CBQL.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học trở lên, Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán, quản trị sản xuất... hoặc tương đương.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên .
Ưu tiên có kinh nghiệm phần mềm CRM và các phần mềm kinh doanh.
Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin: Am hiểu về phần mềm ERP, Am hiểu các phần mềm kỹ thuật như Figma, Mockup...
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
Kỹ năng phân tích dữ liệu
Kỹ năng giao tiếp
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của Tập đoàn
Mức thu nhập: Lương cạnh tranh + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ tết...
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty
Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Chế độ phúc lợi, công đoàn theo quy định của Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
