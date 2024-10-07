Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 22 Triệu

Mức lương Từ 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 22 Triệu

Làm việc trực tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu qua đó phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ của dự án. Viết tài liệu giải pháp, tài liệu phân tích thiết kế chi tiết cho dự án Phối hợp với team dev để xây dựng chương trình Viết tài liệu vận hành, hướng dẫn sử dụng, kịch bản ứng cứu thông tin

Với Mức Lương Từ 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí BA Có khả năng giao tiếp, trình bày dễ hiểu, khai thác thông tin từ khách hàng Có khả năng làm việc nhóm và có kỹ năng lãnh đạo nhóm là một lợi thế Có kỹ năng phân tích tốt và giải quyết các vấn đề Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển, thăng tiến rộng mở. Lương: Up to 22M. Tháng lương thứ 13, thưởng, tăng lương, phù hợp với năng lực của bạn, hướng tới sự công bằng trong nội bộ và ngày càng thu hút trên thị trường. 13 ngày phép 1 năm Môi trường làm việc cực kỳ thoải mái, không chấm công Bạn sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo Công ty tư duy cởi mở, hiện đại. Được làm việc tại các dự án lớn, trong nước và quốc tế. Địa chỉ làm việc:

