Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quản Lý Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hai Bà Trưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

*** Mô tả công việc:

1. Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận kinh doanh Tiệc cưới - Sự kiện tại Trung tâm.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

3. Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết của phòng Kinh doanh với Ban Quản lý và Công ty

4. Khai thác, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất, kiến nghị cho mỗi chương trình cụ thể. - Thực hiện phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm đưa ra những phương án/ đề xuất thay đổi, cải thiện kinh doanh. - Thực hiện đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với khách hàng.

5. Đề xuất, tham mưu với Giám đốc Kinh doanh và các bộ phận khác liên quan để đưa ra các khung giá bán, các chương trình ẩm thực đặc biệt phù hợp cho từng giai đoạn trong năm.

6. Chủ động tìm kiếm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ để mở rộng đối tượng khách hàng và thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng

7. Đánh giá tiến độ thực hiện và đề ra các giải pháp để cải thiện kinh doanh.

8. Tham gia soạn tài liệu, đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên. Đánh giá hiệu quả công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật ...cho các nhân viên Kinh doanh.

9. Chủ động đề xuất những chương trình, nội dung để cải tiến tình hình kinh doanh của trung tâm. Đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, chế độ lương thưởng nhân viên và triển khai kế hoạch Marketing đã được phê duyệt.