Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Mức lương
400 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 400 - 12 USD
- Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn
- Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu khách hàng
- Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để đảm bảo hài lòng khách hàng và ghi danh
- Hỗ trợ chăm sóc lớp, thực hiện đầu việc tại cơ sở
- Thực hiện các nội dung yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 400 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
- Độ tuổi: 23-28 tuổi
Độ tuổi: 23-28 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Kinh nghiệm từ 6 tháng Sales, ưu tiên có kinh nghiệm Sales trong mảng giáo dục
Kinh nghiệm từ 6 tháng Sales, ưu tiên có kinh nghiệm Sales trong mảng giáo dục
- Có laptop cá nhân
- Yêu thích kinh doanh, khả năng làm việc độc lập cao, chịu áp lực về hiệu quả công việc
- Ưu tiên những bạn có khả năng và hiểu biết về ngoại ngữ nói chung và về IELTS nói riêng
QUYỀN LỢI
- Lương cứng 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ/ tháng + hoa hồng + thưởng. Thu nhập trung bình từ 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ/ tháng
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
