Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty.

Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty.

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

Nghiên cứu thông tin, nghị định, thông tư, ... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật tư vấn cho cấp quản lý.

Lưu trữ và quản lý các tài liệu pháp lý quan trọng như giấy phép, hợp đồng, báo cáo thanh tra, các văn bản pháp lý khác.

Tham gia cố vấn, hỗ trợ cho Ban Giám đốc về pháp luật.

Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Ban Giám đốc.

Tiếp đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), cơ quan thuế, công an và các cơ quan nhà nước khác.

Chuẩn bị và cung cấp các tài liệu cần thiết trong quá trình kiểm tra.

Đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ quyền lợi của công ty.

Thực hiện các thủ tục cấp phép: Soạn thảo và theo dõi các hồ sơ pháp lý của Công ty. Đồng thời, liên lạc, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xin cấp phép cho các hoạt động của Công ty.

Tư vấn giải pháp và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp giữa công ty với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước.

Đảm bảo công ty có các giải pháp xử lý đúng đắn và hiệu quả trong các vấn đề phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh tế hoặc ngành nghề liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong ngành thực phẩm, F&B, chuỗi cửa hàng,..

Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác.

Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel.

Tuổi: =< 35 tuổi;

Khoảng cách di chuyển từ nhà tới nơi làm việc: < 10km

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13.000.000 – 18.000.000 đồng/ tháng (Lương cứng + Phụ cấp + KPI)

Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp ăn trưa, vé xe tháng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;

Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;

Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, year end party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

