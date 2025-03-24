Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 04 KĐT Văn Khê - La Khê Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Thực hiện, tư vấn về Hợp đồng, Văn bản, quy định/thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai Dự án ở các giai đoạn: Triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành, kinh doanh...;

Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư xây dựng của Công ty;

Nghiên cứu, đánh giá và tham mưu các vấn đề về pháp lý trong quá trình hoạt động, kinh doanh của của Công ty đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;

Trực tiếp dự thảo, rà soát, thẩm định các hợp đồng, biên bản cuộc họp hoặc các văn bản liên quan đảm bảo tính quy chuẩn, pháp lý;

Tham gia quá trình thương lượng, gặp gỡ các đối tác cùng với các phòng ban chức năng trong việc chỉnh sửa, đàm phán, thương thảo hợp đồng và nhằm phát hiện các nội dung bất lợi do đối tác soạn thảo để kịp thời tư vấn, đề xuất cho Ban lãnh đạo giải pháp tối ưu khả thi;

Phối hợp giải quyết tranh chấp và quản lý các hoạt động khiếu nại, tố cáo, tố tụng của Tập đoàn. Liên hệ làm việc với cơ quan Nhà nước hữu quan để giải quyết các vụ việc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về Luật, Nghị định, Thông tư,...liên quan đến hoạt động Tập đoàn;

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của của Tập đoàn;

Thực hiện các yêu cầu khác của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Luật

Kinh nghiệm từ 05 năm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp;

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Pháp chế trong ngành xây dựng, bất động sản;

Độ tuổi từ 30t trở lên .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 đến 22 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định

Lương hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...

Tham quan du lịch hàng năm;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

