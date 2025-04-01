Tuyển Chuyên viên pháp chế Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

II. MỤC TIÊU VỊ TRÍ - PURPOSE

1 Cùng với trưởng phòng pháp chế đảm bảo các hoạt động của Công ty được thực hiện và tuân thủ theo đúng pháp luật liên quan

2 Tham mưu và tư vấn, hỗ trợ về pháp lý cho HĐQT, Ban giám đốc và đội ngũ Quản lý trong quá trình ra quyết định

3 Thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ và hệ thống văn bản của công ty

III. NHIỆM VỤ - ROLES

1 Xây dựng, hoàn thiện và lưu trữ, quản lý hệ thống văn bản hồ sơ pháp lý do công ty ban hành một cách chính xác, khoa học và đầy đủ.

2 Giám sát các đơn vị thành viên trong việc tuân thủ chấp hành các quy định Pháp luật, định chế nội bộ

3 Tham gia soạn thảo, rà soát nội dung hợp đồng và tham gia đàm phán ký kết các hợp đồng của công ty.

4 Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản do công ty ký kết với người lao động và các đối tác.

5 Tham mưu, tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý cho các bộ phận trong công ty.

6 Phổ biến và tập huấn các văn bản, quy định pháp luật cập nhật cho các cá nhân, đơn vị có liên quan, nâng cao hiểu biết về mặt pháp lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên.

7 Thực hiện các công việc hành chính , pháp lý liên quan đến thay đổi ĐKKD của các đơn vị thành viên.

8 Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có)

9 Các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên