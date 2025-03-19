Tuyển Chuyên viên pháp chế GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Pháp lý hợp đồng:

• Tham gia thẩm định pháp lý (LDD), tư vấn pháp lý đối với giao dịch, hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, bao gồm các giao dịch đầu tư, thoái vốn, huy động vốn, các giao dịch kinh tế và dân sự khác.

• Tham gia xây dựng/thẩm định pháp lý về cấu trúc/phương án giao dịch.

• Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch phát sinh có liên quan.

• Tham gia quá trình thương lượng, gặp gỡ các đối tác cùng với các phòng ban trong việc chỉnh sửa, thương lượng hợp đồng.

• Tham gia giải quyết tranh chấp khi có phát sinh.

2. Các mảng Pháp lý khác:

• Tư vấn pháp lý, thẩm định pháp lý.

• Pháp chế quản trị công ty.

• Tư vấn giải quyết tranh chấp.

• Cập nhật, phổ biến, đào tạo kiến thức pháp lý.

• Kiểm soát tuân thủ và các mảng pháp chế khác theo phân công.

3. Thực hiện công tác quản lý và phát triển đội nhóm.