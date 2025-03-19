Tuyển Chuyên viên pháp chế GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

GELEX Group
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
GELEX Group

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại GELEX Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Pháp lý hợp đồng:
• Tham gia thẩm định pháp lý (LDD), tư vấn pháp lý đối với giao dịch, hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, bao gồm các giao dịch đầu tư, thoái vốn, huy động vốn, các giao dịch kinh tế và dân sự khác.
• Tham gia xây dựng/thẩm định pháp lý về cấu trúc/phương án giao dịch.
• Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch phát sinh có liên quan.
• Tham gia quá trình thương lượng, gặp gỡ các đối tác cùng với các phòng ban trong việc chỉnh sửa, thương lượng hợp đồng.
• Tham gia giải quyết tranh chấp khi có phát sinh.
2. Các mảng Pháp lý khác:
• Tư vấn pháp lý, thẩm định pháp lý.
• Pháp chế quản trị công ty.
• Tư vấn giải quyết tranh chấp.
• Cập nhật, phổ biến, đào tạo kiến thức pháp lý.
• Kiểm soát tuân thủ và các mảng pháp chế khác theo phân công.
3. Thực hiện công tác quản lý và phát triển đội nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại GELEX Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GELEX Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GELEX Group

GELEX Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: GELEX Tower 52 Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

