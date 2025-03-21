Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty.

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty

Cố vấn cho Trưởng phòng, Ban Tổng giám đốc về pháp luật

Kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty

Thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu và các thủ tục hành chính và các thủ tục pháp lý khác.

Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.

Tham mưu, kiểm soát tính hợp pháp và xây dựng nội quy, quy trình, quy chế của Công ty.

Phối hợp với các phòng ban bộ phận và tham vấn việc thu hồi công nợ.

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.

Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật.

Có 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương tự.

Thực hiện công việc chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15 triệu (thỏa thuận) + hỗ trợ ăn trưa.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Chế độ đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

Các chính sách khác theo quy định của Luật và Công ty.

Chế độ phúc lợi: BHXH, sinh nhật, du lịch thường niên, thưởng lễ tết, tháng lương 13+….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á

