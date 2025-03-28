Tuyển Chuyên viên pháp chế Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Trường Đại học Đại Nam

Chuyên viên pháp chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Trường Đại học Đại Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ
- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ hàng năm.
- Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc theo chỉ đạo đột xuất của Ban Lãnh đạo.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục.
2. Kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản pháp lý nội bộ
- Xây dựng, rà soát hệ thống văn bản pháp lý nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật và chính sách giáo dục.
- Cập nhật, đề xuất sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với quy định hiện hành.
3. Thẩm định và đánh giá tính pháp lý của các tài liệu, hợp đồng
- Thẩm định hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và các tài liệu pháp lý liên quan trước khi trình Ban Lãnh đạo.
4. Tư vấn pháp lý và kiểm soát rủi ro
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Nhà trường.
- Đánh giá rủi ro pháp lý và đề xuất biện pháp phòng ngừa.
5. Quản lý và đào tạo nhân sự
- Hướng dẫn, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân sự thuộc phòng.
- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc phân công và giám sát công việc.
6. Đối ngoại và làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước
- Phối hợp làm việc với các đơn vị nội bộ và cơ quan chức năng khi nhận được sự chỉ đạo.
7. Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo và Trưởng phòng Thanh tra pháp chế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

