Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nghiên cứu và cập nhật thường xuyên các VBPL để tham mưu, tư vấn, phân tích pháp lý, cảnh báo rủi ro cho BGĐ và các phòng ban liên quan đến toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản, đất đai, đầu tư.

Tham gia soạn thảo, thẩm định, đàm phán hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch trong lĩnh vực BĐS.

Tham gia đánh giá, thẩm định pháp lý liên quan đến các hoạt động M&A, đầu tư...

Thực hiện các thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản (chung cư, khách sạn nghỉ dưỡng, resort....)

Tư vấn, thẩm định pháp lý, giải quyết các thủ tục khiếu nại, tố cáo, tranh tụng.... đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

Tư vấn các quy định khác liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty

Kiểm tra kiểm soát đúng tiến độ và yêu cầu kế hoạch mục tiêu được Trưởng phòng giao phó

Thực hiện một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý chuyên môn trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật

Có từ 5 năm vị trí tương đương.

Có kiến thức chuyên sâu về luật pháp Việt Nam

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao

Có thẻ luật sư là 1 điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20 triệu/tháng (Lương cứng + phụ cấp + Lương hiệu suất)

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, 2/9, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

