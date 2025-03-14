Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Chuyên viên chính Pháp chế (Mảng tái cấu trúc liên quan đến Bất động sản hoặc Tài chính/ Ngân hàng

- Rà soát hồ sơ pháp lý và tuân thủ của công ty khách hàng

- Tham gia các dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư với vai trò tư vấn pháp lý

- Tư vấn/ hỗ trợ pháp lý cho các ban chuyên môn trong nội bộ công ty, đầu mối chuẩn bị, rà soát các hồ sơ pháp lý trước khi trình BGĐ/ Cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền.

2. Chuyên viên Pháp chế:

- Thực hiện các công việc khác được Trưởng phòng/Quản lý trực tiếp phân công bao gồm các nhiệm vụ chính như sau:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ/HĐTV/HĐQT, các ủy ban/hội đồng tại doanh nghiệp, tư vấn xây dựng và hoàn thiện tài liệu quản trị nội bộ doanh nghiệp của khách hàng (bao gồm cả khách hàng theo lĩnh vực phân công của Phòng Nghiệp vụ 2).

- Lập bảng kế hoạch, dự thảo tài liệu liên quan, phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục trước, trong và sau cuộc họp ĐHĐCĐ/HĐTV/HĐQT đúng trình tự và quy định pháp luật.

- Là đầu mối tiếp nhận, lấy ý kiến chuyên môn của chuyên gia/đơn vị tư vấn (nếu có), tổng hợp đánh giá và đưa ra ý kiến tham vấn, đề xuất giải pháp/ phương án giải quyết công việc cho Lãnh đạo Doanh nghiệp đối với từng công việc cụ thể.