Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes
- Hà Nội: Tầng 6, số 5 Điện Biên Phủ, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện việc quản lý hợp đồng bảo hiểm, đặc biệt tập trung thực hiện các giao dịch vận hành phát sinh, đối soát dữ liệu với đối tác phân phối, lập các báo cáo quản lý và kiểm soát dữ liệu khách hàng/hợp đồng bảo hiểm.
• Tham gia cập nhật, hoàn thiện các quy trình vận hành, biểu mẫu phục vụ việc quản lý hợp đồng bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động phát hành hợp đồng, quản lý hợp đồng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng, thu phí bảo hiểm và các hoạt động có liên quan.
• Tham gia kiểm thử và nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng được phát triển trên cơ sở các yêu cầu đã được xây dựng.
• Tham gia tổ chức công tác thu phí bảo hiểm, thực hiện nhắc đóng phí, theo dõi phí nợ và xử lý hợp đồng nợ phí theo quy định.
• Thực hiện quản lý ấn phẩm, chứng từ vận hành bảo hiểm theo quy trình, quy định của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các trường khối kinh tế, tài chính, bảo hiểm.
• Ưu tiên có chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm.
