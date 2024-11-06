Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác Pháp chế:
- Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo/tư vấn xây dựng các hợp đồng mẫu, điều kiện và điều khoản mẫu đối với các hợp đồng; thẩm định các văn bản, hợp đồng, quy phạm nội bộ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu, nhãn hiệu của công ty.
- Phối hợp với các cá nhân, Ban/Phòng để làm việc với cơ quan Nhà nước, đối tác, khách hàng; giải quyết khiếu nại, tranh chấp; đại diện tham gia tố tụng.
- Làm việc, phối hợp với các Ban/Phòng để giải quyết các công việc liên quan và hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các vấn đề pháp chế khi có yêu cầu.
- Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật theo phạm vi chức năng.
2. Công tác Pháp lý Dự án:
- Xây dựng, theo dõi quy trình pháp lý, kế hoạch triển khai thủ tục pháp lý dự án.
- Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ, văn bản để thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.
- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đối tác để hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án.
- Cập nhật, nghiên cứu văn bản pháp luật, hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền để tham mưu thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư.
3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật;
2. Có tối thiểu kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên, trong đó 1 năm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản (Chủ đầu tư);
3. Có chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư (ưu tiên);
4. Tư duy pháp lý tốt; chủ động, nhiệt tình giải quyết công việc;
5. Giao tiếp tốt; cẩn thận trong công việc.

Tại Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương hấp dẫn, thoả thuận phù hợp theo năng lực
2. Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ bảy và Chủ nhật
3. Môi trường làm việc tốt, thuận lợi cho việc phát triển năng lực, có cơ hội thăng tiến.
4. Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
5. Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379

Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

