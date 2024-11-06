Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

1. Công tác Pháp chế:

- Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo/tư vấn xây dựng các hợp đồng mẫu, điều kiện và điều khoản mẫu đối với các hợp đồng; thẩm định các văn bản, hợp đồng, quy phạm nội bộ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu, nhãn hiệu của công ty.

- Phối hợp với các cá nhân, Ban/Phòng để làm việc với cơ quan Nhà nước, đối tác, khách hàng; giải quyết khiếu nại, tranh chấp; đại diện tham gia tố tụng.

- Làm việc, phối hợp với các Ban/Phòng để giải quyết các công việc liên quan và hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các vấn đề pháp chế khi có yêu cầu.

- Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật theo phạm vi chức năng.

2. Công tác Pháp lý Dự án:

- Xây dựng, theo dõi quy trình pháp lý, kế hoạch triển khai thủ tục pháp lý dự án.

- Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ, văn bản để thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.

- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đối tác để hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án.

- Cập nhật, nghiên cứu văn bản pháp luật, hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền để tham mưu thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư.

3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật;

2. Có tối thiểu kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên, trong đó 1 năm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản (Chủ đầu tư);

3. Có chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư (ưu tiên);

4. Tư duy pháp lý tốt; chủ động, nhiệt tình giải quyết công việc;

5. Giao tiếp tốt; cẩn thận trong công việc.

1. Mức lương hấp dẫn, thoả thuận phù hợp theo năng lực

2. Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ bảy và Chủ nhật

3. Môi trường làm việc tốt, thuận lợi cho việc phát triển năng lực, có cơ hội thăng tiến.

4. Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

5. Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

