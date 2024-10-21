Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Các loại hợp đồng:

Tham gia xây dựng, soạn thảo, xem xét, chỉnh sửa các hợp đồng thương mại và các văn bản pháp lý khác để bảo vệ quyền lợi trong hoạt động kinh doanh của Group. Kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp đồng trước khi trình ký. Dịch hợp đồng Anh – Việt, Việt – Anh. Phối hợp với các phòng ban để theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện hợp đồng dịch vụ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án. Đảm bảo rằng các điều khoản trong hợp đồng tuân thủ pháp luật và đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Lưu trữ & cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Tham gia xây dựng, soạn thảo, xem xét, chỉnh sửa các hợp đồng thương mại và các văn bản pháp lý khác để bảo vệ quyền lợi trong hoạt động kinh doanh của Group.

Kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp đồng trước khi trình ký.

Dịch hợp đồng Anh – Việt, Việt – Anh.

Phối hợp với các phòng ban để theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện hợp đồng dịch vụ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án.

Đảm bảo rằng các điều khoản trong hợp đồng tuân thủ pháp luật và đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Lưu trữ & cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống pháp lý nội bộ:

Các công việc chuyên môn về pháp lý doanh nghiệp (GPKD, các văn bản về quản trị, Quyết định nội bộ, công văn, văn bản hành chính,...). Theo dõi cập nhật các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của Group Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Group Tư vấn, xử lý các vụ việc về tranh chấp, tố tụng của Group Các công việc về vấn đề sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu của Group Lưu trữ & cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Các công việc chuyên môn về pháp lý doanh nghiệp (GPKD, các văn bản về quản trị, Quyết định nội bộ, công văn, văn bản hành chính,...).

Theo dõi cập nhật các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của Group

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Group

Tư vấn, xử lý các vụ việc về tranh chấp, tố tụng của Group

Các công việc về vấn đề sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu của Group

Lưu trữ & cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Mã số vùng trồng và đóng gói

Đăng ký, quản lý mã số đóng gói và vùng trồng cho group. Giám sát các quy trình xin cấp mã vùng trồng, đóng gói Các hồ sơ pháp lý về đăng ký mã số vùng trồng và đóng gói

Đăng ký, quản lý mã số đóng gói và vùng trồng cho group.

Giám sát các quy trình xin cấp mã vùng trồng, đóng gói

Các hồ sơ pháp lý về đăng ký mã số vùng trồng và đóng gói

Các báo cáo khác theo yêu cầu của QL trực tiếp

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, ĐH Luật, ĐH Kinh tế Luật (Khoa Kinh tế ĐH Quốc Gia

-Hiểu biết sâu về luật thương mại, luật doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Am hiểu về hệ thống pháp luật Việt Nam và có khả năng nghiên cứu luật quốc tế khi cần

- Ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức quốc tế.

- Có kinh nghiệm soạn thảo, rà soát hợp đồng, tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực thương mại, lao động, hoặc tranh chấp.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề pháp lý hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và trình bày vấn đề rõ ràng, thuyết phục.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Thành thạo tiếng Anh trong công việc pháp lý.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận – theo năng lực và kinh nghiệm

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng

- Tăng lương mỗi năm, thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin