Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Thực hiện các thủ tục: cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho; nghiên cứu, giải quyết hồ sơ tranh chấp dân sự.

Thực hiện các nội dung khác theo phân công: hồ sơ doanh nghiệp, giấy phép...

Đã tốt nghiệp cử nhân luật.

Đã có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Chủ động phương tiện đi lại, máy tính cá nhân.

Chế độ Theo quy định của pháp luật hiện hành.

Du lịch hằng năm theo công ty.

Lương thỏa thuận thực tế (từ 7tr), hỗ trợ ăn trưa, thưởng khi hoàn thành công việc (hỗ trợ ăn, thưởng ngoài lương).

