Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các thủ tục: cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho; nghiên cứu, giải quyết hồ sơ tranh chấp dân sự.
Thực hiện các nội dung khác theo phân công: hồ sơ doanh nghiệp, giấy phép...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp cử nhân luật.
Đã có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.
Chủ động phương tiện đi lại, máy tính cá nhân.
Đã có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.
Chủ động phương tiện đi lại, máy tính cá nhân.
Tại Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Theo quy định của pháp luật hiện hành.
Du lịch hằng năm theo công ty.
Lương thỏa thuận thực tế (từ 7tr), hỗ trợ ăn trưa, thưởng khi hoàn thành công việc (hỗ trợ ăn, thưởng ngoài lương).
Du lịch hằng năm theo công ty.
Lương thỏa thuận thực tế (từ 7tr), hỗ trợ ăn trưa, thưởng khi hoàn thành công việc (hỗ trợ ăn, thưởng ngoài lương).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI