Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Novaon FAST500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

-Liên hệ, tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sử dịch vụ quảng cáo hoặc tư vấn chiến lược Digital Marketing tổng thể.

-Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo.

-Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng.

-Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi chiến dịch cho khách hàng.

-Quản lý và phát triển nguồn KH, tìm kiếm nguồn KHDN dựa theo data có sẵn hoặc chủ động tìm kiếm nguồn KH ngoài.

-Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

-Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Theo học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành tương đương

-Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

-Ưu tiên có thể giao tiếp, đàm phán bằng Tiếng Anh

-Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các agency Quảng cáo, Digital Media,

-Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh

-Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

-Ưu tiên ứng viên hiểu biết về lĩnh vực Marketing online, Pr. Biết căn bản về Google Ads + Facebook Ads.

-Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email.

Tại Tập Đoàn Novaon FAST500 Thì Được Hưởng Những Gì

-Tổng thu nhập: LTC: 9,000,000 VND – 20,000,000VND + thưởng hiệu quả + thưởng KPI quý/năm, lương tháng thứ 13;

-Review 3 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance, cơ chế thưởng rõ ràng.

-Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc;

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 - 2021.

-Đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công đoàn, ... theo quy định của nhà nước;

-Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường;

-Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon FAST500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin